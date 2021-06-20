Tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Hüseyin O. (48) yönetimindeki 16 AKY 194 plakalı tır, sağındaki araca çarpmamak için sol şeride geçti. Bu sırada arkasında seyir halinde olan Şamil Ali (20) yönetimindeki 16 KMG 67 plakalı otomobil tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüje çıktı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Mahsun Muhammedoğlu (23) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gazla pedal karışınca olanlar oldu! Apartmana dalan otomobilini bırakıp kaçtı
Gazla pedal karışınca olanlar oldu! Apartmana dalan otomobilini bırakıp kaçtı
Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan kan donduran sözler: Öldürmek için gittim
Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan kan donduran sözler: Öldürmek için gittim
Ekipler de ne yapacağını şaşırdı! Suçüstü yakalanınca ''Ben yapmadım'' diyerek ağlayan hırsız, güçlükle sakinleştirildi
Ekipler de ne yapacağını şaşırdı! Suçüstü yakalanınca ''Ben yapmadım'' diyerek ağlayan hırsız, güçlükle sakinleştirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Angela Merkel Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Selçuk Tekay Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cristiano Merih Demiral Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 01:29:51. #1.15#

title