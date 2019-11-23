Tır ile otomobil çarpıştı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine giden Gökhan Yeşildemir idaresindeki 31 B 6056 plakalı tır ile aynı istikamette giden Veysel Alpşen idaresindeki 33 AAB 239 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada sürücüler kazayı yara almadan atlatırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN