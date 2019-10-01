Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

01.10.2019 17:36
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maho Sayindi idaresindeki 27 Z 3195 plakalı tır, Bolvadin-Emirdağ karayolu Çobanlar kavşağında Hüseyin Aydın yönetimindeki 03 ES 426 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılırken ağır yaralanan Nesibe Aydın (63) ambulansta hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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