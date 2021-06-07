TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
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TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen TIR, otomobille çarpıştı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen TIR, otomobille çarpıştı. Otomobilde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kaza anı bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sedat Alacam (54) yönetimindeki 45 M 2928 plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca yan yoldan çıkan Hasan Cankazak yönetimindeki 45 PU 816 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobili önüne alan TIR, yol kenarındaki sinyalizasyon direğini devirerek durabildi. Metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Cankazak ve yolcu konumundaki Bekir Sönmez (18) sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Sönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza haberini alan yaralıların yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

TIR sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönü bir süre trafiğe kapandı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA: 1'İ AĞIR, 2 YARALI - Haberler
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