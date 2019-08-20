Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 Ölü

Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 Ölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

20.08.2019 17:10
Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 Ölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İslahiye-Hassa karayolu üzerinde meydana geldi. Hassa istikametine seyir halindeki K.A. idaresindeki 31 Bl 4600 plakalı tır, aynı istikamete seyreden yabancı uyruklu M.S.'nin (39) kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolla savrulan motosiklet sürücüsü M.S. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.