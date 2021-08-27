Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Patlayıcı yüklü tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Patlayıcı yüklü tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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