Tır ile kamyon çarpıştı, trafik felç oldu

SAMSUN (İHA) - Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan kavşak noktasında kamyon ile tırın çarpışması sonucu trafik felç oldu. 1 kişinin yaralandığı kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Samsun-Ankara karayolu Otakgar Kavşağı ile çevre yolunun birleşme noktasında meydana geldi. Ankara yolu bağlantı noktası istikametinde aynı yöne doğru giden 55 GN 330 plakalı tır ile 55 ADU 372 plakalı nakliyat kamyonu çarpıştı. Kazaya karışan araçlar yolu trafiğe kapattı. Kaza sonucu yaralanan tır sürücüsü Ayhan Aktürk, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kazanın ardından karayolu ulaşıma kapandı. Kazanın okul giriş saatine denk gelmesi, Anadolu'yu Doğu ve Batı Karadeniz'e bağlayan noktada olması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza sonucu yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Bazı sürücüler bulundukları yerde trafiğin açılmasını beklerken bazı sürücüler ise ters yönden giderek ulaşmak istedikleri yere gitmeye çalıştılar.

Yaşanan kazanın ardından olay yerindeki trafik ekiplerine kazayı anlatan kamyon sürücüsü Recep Koru, kazada kendisinin suçunun olmadığını ve tırın çarpması sonucu arabanın kendi ekseni etrafında döndüğünü söyledi.

1 saatten fazla süredir trafikte bekleyen vatandaşlar ise, "Nerdeyse her gün burada kaza oluyor. Okul saati olduğu için trafik çok yoğun. Kaza sonrası yolun hemen açılması lazımdı. Çok uzun süredir burada bekliyoruz. Çekici de ters yoldan gelemedi. Trafiğin bu kadar uzun süre kapalı kalmaması gerekiyordu" dediler.

1,5 saatlik bekleyişin ardından yol trafiğe açılırken, kazada yaralanan tır sürücüsü de ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - SAMSUN