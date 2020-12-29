Tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Siner Mahallesi OSB karayolu üzerinde meydana geldi.

Alanan bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan 43 ACA 929 plakalı kamyon ile 16 AIG 215 tır çarpıştı. Kazada isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altıla alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı