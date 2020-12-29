Tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
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Tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

29.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:35
Tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Siner Mahallesi OSB karayolu üzerinde meydana geldi.

Alanan bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan 43 ACA 929 plakalı kamyon ile 16 AIG 215 tır çarpıştı. Kazada isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altıla alındı. - KÜTAHYA

Tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 17:35:20. #1.14#
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