Tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
29.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:35
Kütahya'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kütahya'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Siner Mahallesi OSB karayolu üzerinde meydana geldi.
Alanan bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan 43 ACA 929 plakalı kamyon ile 16 AIG 215 tır çarpıştı. Kazada isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altıla alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı