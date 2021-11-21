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TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel
TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

DİYARBAKIR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 23 HT 228 plakalı TIR ile karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 6 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

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