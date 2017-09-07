Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü

-Kazada araç sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti



SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Şuşehri ilçesine bağı Beydeğirmeni köyü yakınlarında meydana geldi. Gümüşhane'den Ankara istikametine seyir halinde olan Halil Cansız yönetimindeki 06 DT 7666 plakalı hafif ticari araç ile İstanbul'dan İran'a ceviz taşıyan Nurettin Ceylan yönetimindeki 33 CCA 65 ve 33 HR 108 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Suşehri Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri hafif ticari araç içinde sıkışan sürücü Sürücü Halil Cansız ve eşi Leyla Cansız'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralanan sürücü Halil ve eşi Leyla Cansız'a kaza yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Halil Cansız ve eşi Leyla Cansız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kaza sonrası tır şoförü Nurettin Ceylan jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.