TIR ile forklift arasında sıkıştı, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, lastik değiştirirken, TIR ile forklift arasında sıkışıp, ağır yaralanan işçi Sebati Önen (49), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, lastik değiştirirken, TIR ile forklift arasında sıkışıp, ağır yaralanan işçi Sebati Önen (49), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, ilçede bulunan firmanın maden ocağında meydana geldi. Firma çalışanı Sebati Önen, TIR'ın lastiğini forklift ile değiştirmeye çalıştığı sırada iki araç arasında sıkıştı. Belinden ve karnından ağır yaralanan Önen'i gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önen, daha sonra ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki piste inen ambulans helikopterden sağlık ekiplerinin aldığı Sebati Önen'in Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisine başlandı.

Kaynak: DHA