Tır ile cip çarpıştı: 4 yaralı (2)

Sivas'ta tır ile cipin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Erhan Önal yönetimindeki 34 TR 5138 plakalı cip, Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında Eyüp Gökkaya'nın kullandığı 58 BR 107 plakalı tır ile çarpıştı.

Devrilen cipteki sürücü ile aynı aileden Nezagül, Hasan (74) ve Hüsne Önal (68) araçta sıkıştı.

Kurtarma ekiplerinin aracın tavanını keserek çıkarttığı yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan 4 gün önce aynı kavşakta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA