Tır ile çarpışarak parçalanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi
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Tır ile çarpışarak parçalanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

Tır ile çarpışarak parçalanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile çarpışarak parçalanan ticari aracın 24 yaşındaki sürücüsü feci şekilde can verdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile çarpışarak parçalanan ticari aracın 24 yaşındaki sürücüsü feci şekilde can verdi.

Kaza, Dinar İlçesine bağlı Akçaköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zülkarneyn Paltalı (24) idaresindeki 34 NKB 27 plakalı hafif ticari araç, Ali Osman S. (27) yönetimindeki 20 EM 756 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışanın etkisi ile ticari araç adeta parçalanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler parçalanan Ford marka araçta feci şekilde can veren Paltalı'nın cansız bedenini sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Paltalı'nın cenazesi ardından olay yerine gelen cenaze aracı ile Dinar Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Tır ile çarpışarak parçalanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi
Tır ile çarpışarak parçalanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi
Tır ile çarpışarak parçalanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi
Tır ile çarpışarak parçalanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi
Tır ile çarpışarak parçalanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tır ile çarpışarak parçalanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi - Haberler
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