- Tır ile çarpışan tramvay raydan çıktı

SAMSUN - Samsun'da tır ile tramvayın çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Gar Kavşağı hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy'den Üniversite istikametine seyir halinde olan 5512-B numaralı tramvay, Atatürk Bulvarı'ndan Fuar Caddesi'ne dönüş yapan 66 AAB 511 plakalı tır ile hemzemin geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ön kısmı raylardan çıkan tramvayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı. Raylı sistemin işleticisi SAMULAŞ ekipleri kaza yerine gelerek tramvayda incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA