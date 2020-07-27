TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
27.07.2020 18:06 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:20
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa-Ankara karayolu Yeniköy mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara yönüne giden Erol Koyaş (75) yönetimindeki 16 CAZ 57 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Nazmi Apil yönetimindeki 59 RN 577 plakalı TIR ile çarpıştı.Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Kıyasettin Turgut (75) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA