Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
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Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı Sivas'ta tır ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi ve tır şoförü yaralandı.

23.05.2020 02:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 02:07

Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Sivas'ta tır ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi ve tır şoförü yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta tır ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi ve tır şoförü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Numune Hastanesi kavşağında meydana geldi. M.K. idaresindeki 42 FCD 05 plakalı tır kavşakta Y.P. idaresindeki 58 HK 330 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsünü ve araçta bulunan 1 kişiyi itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazanın etkisi ile şok geçiren tır şoförü ve otomobilden çıkarılan yaralılar Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine gelen yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı gece saatlerinde yaralıların hastaneye gitmek için trafiğe çıktıkları öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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