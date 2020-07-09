Tır ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı Ankara karayolunda tır ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara karayolunda tır ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa-Ankara karayolunda, Ankara istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Mustafa T. idaresindeki 34 ZOC 62 plakalı tır ile Tuncay G. yönetimindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Tuncay G. demir bariyerler ile tırın arasına sıkışarak ağır yaralandı. Kaza görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerini yaralıya müdahale ederek İnegöl Devlet hastanesine kaldırdı. Tuncay G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA