TIR ile çarpışan işçi minibüsü tarlaya devrildi: 7 ölü, 11 yaralı (3)

19.08.2019 17:32

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ

Musa Altınok yönetimindeki minibüsün, aynı yöne giden Ferhat Karaman yönetimindeki TIR'a çarpıp, takla atması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin isimleri şöyle:

"Minibüs sürücüsü Musa Altınok, tarım işçileri Nazlı Parmak (51), Yavuz Parmak (59), Dede Çaldır (44), Emmeni Hamid (45), Fatma Cuma (29) ve Visal Süleyman."

Yaralılar Mehmet Karataş (66), Arif Arısüt (32), Melek Süleyman (30), Abdulkerim Cuma (29), Fatma Ala Abdullah (12), Emre Deliktaş (29), Nasır İlyasi (17), Mustafa Kızılırmak (43), Emel el Huzeym (17), Nuh el Mehsimi (17) ve Meryel el Huzeym'in (15) ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA