Feci Kaza! TIR İki Motosikleti Biçti: 2 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu tır iki motosikleti biçti. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TIR, YOLUN KARŞISINA GEÇEN MOTOSİKLETLERE ÇARPTI

E-96 karayolu İzmir istikametinden, Ankara istikametine seyir halinde olan M.İ. (26) yönetimindeki TIR, Ergenekon Kavşağından yolun karşısına geçmekte olan Çağrı Bingöl (22) ve Kerem Paşalı'nın kullandıkları plakaları öğrenilemeyen motosikletlere çarptı.

2 MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Tırın altında kalan Çağrı Bingöl ve Kerem Paşalı hayatını kaybederken, Mehmet Arı (20) ise yaralandı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, acı haberi alan aileler hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.