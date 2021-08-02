TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
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TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, TIR'ı yolun kenarına park ederek yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Sarımehmet (36), bir restorana ait aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, TIR'ı yolun kenarına park ederek yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Sarımehmet (36), bir restorana ait aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

Kaza, gece saatlerinde Karasu Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Sarımehmet, kullandığı TIR'ı yol kenarında park ettikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SUL 36 plakalı bir restorana ait hafif ticari araç, hızla İbrahim Sarımehmet'e çarptı. Araç yoldan çıkarken, sürücü olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi İbrahim Sarımehmet'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu sırada kazayı öğrenerek gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde çok sayıda kişi toplanırken, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Sarımehmet'in cenazesi morga kaldırıldı.Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 

 


TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
TIR'ı park eden sürücü, yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan

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