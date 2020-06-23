Tır, hortumda böyle devrildi Tır, hortumda böyle devrildi Şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle Çatalça'da seyir halinde olan bir tır aniden devrildi.

Tır, hortumda böyle devrildi İSTANBUL - Şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle Çatalça'da seyir halinde olan bir tır aniden devrildi. Tırın devrilme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle Çatalca Muratbey Mahallesi seyir halinde olan bir tır devrildi. Tırın devrilme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın seyir halinde olduğu ve aniden devrildiği görülüyor. Kaynak: İHA