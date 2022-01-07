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Tır garajında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı

Tır garajında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, tır garajında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, tır garajında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1444 Sokak üzerinde bulunan tır garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır garajında bulunan Salim K. (46) ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da hararetlenip kavgaya dönüşmesinin ardından diğer şahıs yanında getirdiği bıçağı çıkararak Salim K.'yı yaraladı. Salim K.'yı yaralayan şahıs olay yerinden kaçarken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri Salim K.'yı yaralayıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Tır garajında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı

Tır garajında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı

Tır garajında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı

Tır garajında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı

Tır garajında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı

Tır garajında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı

Tır garajında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı

Tır garajında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı

Tır garajında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı

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