Tır elektrik tellerini kopardı, tehlikeye davetiye çıkardı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Fener semtimde tırın dorsesinin elektrik tellerine takılması nedeniyle kopan teller yola düştü. Yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Fener semtinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezine giden tırın dorsesi elektrik tellerine takılarak telleri kopardı. Kopan elektrik telleri yola düştü. Elektrik telleri nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerime enerji firması ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelene ekipler, telleri yoldan kaldırarak çalışma yaptı. Tır sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - ZONGULDAK