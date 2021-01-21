TIR dorsesinin kapağı açıldı; tonlarca limon yola saçıldı
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TIR dorsesinin kapağı açıldı; tonlarca limon yola saçıldı

21.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:15
TIR dorsesinin kapağı açıldı; tonlarca limon yola saçıldı

NİĞDE'de hareket halindeki TIR'ın dorsesinin yan kapağının açılması sonucu tonlarca limon yola döküldü.

NİĞDE'de hareket halindeki TIR'ın dorsesinin yan kapağının açılması sonucu tonlarca limon yola döküldü.

?Niğde-Kayseri karayolunda hareket halindeki Levent Polat yönetimindeki 50 AZ 950 plakalı limon yüklü TIR'ın dorsesinin yan kapağı açıldı. Dorsede bulunan, kasalar içindeki tonlarca limon, yola düştü. Limonlar yola saçılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak önlem alındı. Belediye ekipleri limonlar yoldan temizlendikten sonra yol tamamen trafiğe açıldı. TIR şoförü Levent Polat, limon kasalarının dorseye dengesiz yüklendiğini ve bu yüzden kapağın açıldığını söyledi.


TIR dorsesinin kapağı açıldı; tonlarca limon yola saçıldı
TIR dorsesinin kapağı açıldı; tonlarca limon yola saçıldı
TIR dorsesinin kapağı açıldı; tonlarca limon yola saçıldı
TIR dorsesinin kapağı açıldı; tonlarca limon yola saçıldı
TIR dorsesinin kapağı açıldı; tonlarca limon yola saçıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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