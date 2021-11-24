TIR dorsesine 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda düzenledikleri operasyonda TIR dorsesinin tabanına zulalanmış 13 bin 830 paket bandrolsüz ve yabancı menşeli sigara ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'den kaçak sigara getirdiği belirlenen TIR, gümrük kapısında durduruldu. Araç öncelikle x-ray tarama cihazına sevk edildi. Taramada TIR'ın dorse tabanında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine dorsenin taban döşemelerinin sökülmesine karar verildi. Sökülerek açılan döşemelerin altında 13 bin 830 paket bandrolsüz ve yabancı menşeli sigara ele geçirildi. TIR'a el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.