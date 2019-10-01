Tır dorsesinden düşen bidonlar kazaya neden oldu

Tır dorsesinden düşen bidonlar kazaya neden oldu

Arnavutköy'de tır dorsesinden düşen bidonlara çarpan 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.

01.10.2019 21:44
Tır dorsesinden düşen bidonlar kazaya neden oldu

Arnavutköy'de tır dorsesinden düşen bidonlara çarpan 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Arnavutköy-Hadımköy yolu Eski Edirne Asfaltı hobi bahçeleri mevkisinde kimyasal madde taşıyan 06 JVG 76 plakalı tırın dorsesinden bidonlar yola düştü.

Bidonlar nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada 9 kişi hafif yaralandı. İncelemede, bidonlarda kozmetik sektöründe kullanılan hidrojen peroksit adlı maddenin bulunduğu belirlendi.

Öte yandan çevreye dağılan kimyasal maddenin ilgili firma tarafından kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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