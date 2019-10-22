22.10.2019 14:07

- Tır dorsesindeki zula polisi de şaşırttı

Tabandaki kanala yerleştirilen sigaralar, kanallardaki ipli düzenek yardımıyla tek tek çıkartıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri park halinde bulunan bir tırda yaptığı aramada bin 70 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaranın saklandığı yeri görünce şaşıran polisler, kanallar içerisine iple kurulan düzenek yardımıyla dakikalarca uğraşarak, kaçak sigara paketlerini çıkardı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Sanayi Mahallesi 50157 nolu caddede park halinde bulunan bir tırda arama yaptı.Ekipler, tırın dorsesindeki tabandaki kanallara zula edilmiş halde toplam bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. sigaranın saklandığını yeri görünce şaşıran polisler, sigaraları çıkartmak için de yoğun çaba sarf etti. Kanaldaki sigara paketlerini, kanal içerisine kurulmuş olan ipli düzenek yardımıyla tek tek çıkaran ekipler, dakikalarca süren uğraşla zulodaki sigaraların tamamını çıkardı.

Ekipler farklı zamanlarda Şehitkamil ilçesine İncilipınar Mahallesinde bulunan bir iş yerinde 480 paket gümrük kaçağı sigara, Şahinbey ilçesine bağlı Ertuğrulgazi mahallesi Yeşilvadi Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde ise 31 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Olaylarla ilgili toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA