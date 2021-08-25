Tır dorsesindeki tanklarda 5 ton kaçak benzin yakalandı
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Tır dorsesindeki tanklarda 5 ton kaçak benzin yakalandı

Tır dorsesindeki tanklarda 5 ton kaçak benzin yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de jandarma tarafından durdurulan bir tırın dorsesindeki 7 ayrı tankın içinde 5 ton kaçak benzin ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma tarafından durdurulan bir tırın dorsesindeki 7 ayrı tankın içinde 5 ton kaçak benzin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde yasal olmayan yollardan temin edilen kaçak akaryakıtın tır ile Bursa'dan Nevşehir'e götürüleceği öğrenildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince takibe alınan tır, Odunpazarı'na bağlı Yahnikapan Mahallesi'nde olduğu belirlendi. KOM ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol üzerinde durdurulan tırda yapılan detaylı aramada; dorsesinde değişik kargo malzemeleri konmak suretiyle saklanmış vaziyette bin litrelik 7 ayrı IBC tank içerisinde yaklaşık 5 ton benzin ele geçirildi.

KOM Şube ekiplerince 'Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazı' ile ele geçirilen benzinde yapılan ölçümde 'geçersiz' sonuç alınmasıyla akaryakıta el konuldu. El konulan akaryakıt Milli Emlak Müdürlüğü akaryakıt sorumlularına teslim edildi. Tır sürücüsü A.G., ise gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Tır dorsesindeki tanklarda 5 ton kaçak benzin yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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