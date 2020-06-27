Tır dorsesindeki kamyon alev aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tır dorsesindeki kamyon alev aldı

Tır dorsesindeki kamyon alev aldı Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde, tırın dorsesinin içinde bulunan kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

27.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:49

Tır dorsesindeki kamyon alev aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde, tırın dorsesinin içinde bulunan kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay Diyarbakır-Mardin karayolu üçyol mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tırın dorsesinde bulunan kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Dumanları gören tır sürücüsü, kenara çektiği araçtan inerek durumu itfaiye ve güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın nedeni ile bir süre kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Yangın nedeni ile kamyon kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tır dorsesindeki kamyon alev aldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit...
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi Haber
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Haber
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına...
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mete Kalkavan Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Pkk Türk Kaza Türk Lirası
Şu an buradasınız: Tır dorsesindeki kamyon alev aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 20:58:10. #1.15#
title