Tır dorsesindeki kamyon alev aldı Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde, tırın dorsesinin içinde bulunan kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde, tırın dorsesinin içinde bulunan kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay Diyarbakır-Mardin karayolu üçyol mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tırın dorsesinde bulunan kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Dumanları gören tır sürücüsü, kenara çektiği araçtan inerek durumu itfaiye ve güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın nedeni ile bir süre kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Yangın nedeni ile kamyon kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA