Tır dorsesindeki inşaat malzemeleri yola savruldu
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Tır dorsesindeki inşaat malzemeleri yola savruldu

Tır dorsesindeki inşaat malzemeleri yola savruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tır dorsesindeki inşaat malzemeleri yola savruldu Bartın'dan Karabük istikametine seyir halindeki tırın dorsesinde taşıdığı inşaat malzemeleri yola savruldu.

Tır dorsesindeki inşaat malzemeleri yola savruldu

BARTIN - Bartın'dan Karabük istikametine seyir halindeki tırın dorsesinde taşıdığı inşaat malzemeleri yola savruldu.

Olay Bartın Karabük karayolunun Bayıryüzü mevkiinde meydana geldi. Bartın'dan Karabük istikametime seyir halinde olan Şenol Köksal yönetimindeki 37 HB 296 plakalı tır Bayıryüzü mevkiindeki virajı alırken dorsesinde taşıdığı inşaat yapımında kullanılan gaz betonlar yola savruldu.

Savrulan inşaat malzemeleri yolun tek şeridinde yaklaşık 100 metrelik kısmın kapanmasına neden oldu. Olayın ardından bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Bartın-Karabük istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştirilirken yola savrulan inşaat malzemelerinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Tır dorsesindeki inşaat malzemeleri yola savruldu
Tır dorsesindeki inşaat malzemeleri yola savruldu
Tır dorsesindeki inşaat malzemeleri yola savruldu
Tır dorsesindeki inşaat malzemeleri yola savruldu
Tır dorsesindeki inşaat malzemeleri yola savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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