Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

Antalya'da seyir halindeki bir tırın dorsesine çilingir masası kuran 10-15 kişilik grubun eğlencesi, araç sürücülerini şaşkına çevirdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da seyir halindeki bir tırın dorsesine çilingir masası kuran 10-15 kişilik grubun eğlencesi, araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere 'şerefe' hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada Kemer-Antalya D400 karayolu üzerinde çilingir keyfi olarak paylaşılan ilginç görüntüler, sürücüleri ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir tırın dorsesine masa koyan 10-15 kişilik eğlence kaçkını grup, mezelerle süsledikleri çilingir sofrasında eğlendi. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere 'şerefe' hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı, bazı kullanıcıların da tepkisini çekti. - ANTALYA

Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title