Tır Dorsesinde Saklanırken Yakalandılar

TIR dorsesinde saklanırken yakalandılar



TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da arıza yapan TIR'ı park eden şoför, Suriyeli 8 kaçağı dorsede saklanırken fark edip, polise yakalattı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan aldığı malzemeyi yurt dışına götürmek için yola çıkan Z.F yönetimindeki 34 GH 9183 plakalı TIR, Malkara ilçesi mevkiinde arıza yaptı. Tamir için aracı Yaman Peynircilik önüne park eden şoför, dorseden seslerin geldiğini fark etti. Dorsenin kapağını açan şoför, kolilerin arasında saklanan şahısları görünce şok oldu.

TIR şoförü, yabancı uyruklu olduğunu düşündüğü, aralarında çocuk ve kadının bulunduğu 8 kişiyi polise ihbar etti. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, dorsede saklanan 8 Suriyeli mülteciyi gözaltına aldı. 8 Suriyeli kaçak, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

TIR şoförünün haberi yokmuş

Polise ifade veren TIR şoförü Z.F, arıza yapması nedeniyle TIR'ı durduğunu ve duyduğu sesler üzerine fark ettiği Suriyeli kaçakların dorseye binip, saklandıklarından haberi olmadığını söyledi.