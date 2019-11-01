TIR dorsesinde ölü bulunan Çinli göçmenler: Kuzey İrlandalı şüpheli hakim karşısına çıktı

01.11.2019 17:08

İngiltere'de Londra yakınlarında bir tırın dorsesinde 39 kişinin ölü olarak bulunması ile ilgili olarak Kuzey İrlandalı bir şüpheli hakkında "çok sayıda adam öldürme" ithamıyla dava açıldı.



İrlandalı televizyon kanalı RTE'de verilen habere göre 23 yaşındaki Eamon Harrison Dublin'de 41 farklı suçlamayla mahkemeye çıkarıldı. Euronews.com'da Görüntüle