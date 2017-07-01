Tır Dorsesinde Havasız Kalan Kaçaklardan 1'i Öldü(2)

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI



Kapıkule Sınır Kapısı'nda beyaz eşya yüklü TIR'ın dorsesinde havasız kalarak ölen kişinin Pakistan uyruklu E.İ., olduğu belirlendi.



E.İ.'nin cenazesi Trakya Ünüversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Afganistan uyruklu kaçağın ise durumunun kritik olduğu belirtildi. Dorsede baygın bulunan ve tedavileri tamamlanan Afganistan uyruklu 5 kaçak ise Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Kaçakların bulunduğu TIR'ın yabancı uyruklu sürücüsü S.C., ise soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.