Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de kaçak yollardan bindiği tır dorsesinde Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de kaçak yollardan bindiği tır dorsesinde Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a kaçmak isterken gözaltına alınan M.S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli M.S.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli M.S.Ö. dün Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen bir tırın dorsesine kaçak yollardan binmiş, gümrükte yapılan kontrollerde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Bulgaristan, Edirne, Güncel, Haber

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