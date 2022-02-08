Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de tır dorsesinde Bulgaristan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de tır dorsesinde Bulgaristan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkış için bekleyen tırın dorsesine kaçak yollardan binen M.S.Ö, gümrükte yapılan kontroller esnasında yakalandı.

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğüne götürülen FETÖ şüphelisinin işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Fetullahçı Terör Örgütü, Bulgaristan, Edirne, Güncel, Haber

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