Tır dorsesinde Bulgaristan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de tır dorsesinde Bulgaristan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkış için bekleyen tırın dorsesine kaçak yollardan binen M.S.Ö, gümrükte yapılan kontroller esnasında yakalandı.

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğüne götürülen FETÖ şüphelisinin işlemleri sürüyor.