TIR dorsesinde Bulgaristan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelisine tutuklama

EDİRNE'de, gizlice bindiği TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi M.S.Ö. tutuklandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında, sürücüsünün Bulgaristan'a çıkış yapmak için beklediği TIR'ın dorsesine gizlice binen FETÖ şüphelisi M.S.Ö., gümrükte yapılan kontrollerde yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.