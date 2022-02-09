TIR dorsesinde Bulgaristan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelisine tutuklama - Haberler
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TIR dorsesinde Bulgaristan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelisine tutuklama

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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TIR dorsesinde Bulgaristan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelisine tutuklama

EDİRNE'de, gizlice bindiği TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi M.S.Ö. tutuklandı.

EDİRNE'de, gizlice bindiği TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi M.S.Ö. tutuklandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında, sürücüsünün Bulgaristan'a çıkış yapmak için beklediği TIR'ın dorsesine gizlice binen FETÖ şüphelisi M.S.Ö., gümrükte yapılan kontrollerde yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Bulgaristan, Güncel, Haberler

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