TIR DORSESİ KÜL OLDU

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesi yandı.

Adana- Ankara karayolu Taşobası Mahallesi mevkiinde Ekrem Korkmaz'ın kullandığı kalsit yüklü 51 BH 884 plakalı TIR?'ın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden Ekrem Korkmaz, TIR'ın dorseden ayırarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen dorse kullanılmaz hale geldi.