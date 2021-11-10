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TIR DORSESİ KÜL OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesi yandı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesi yandı.

Adana- Ankara karayolu Taşobası Mahallesi mevkiinde Ekrem Korkmaz'ın kullandığı kalsit yüklü 51 BH 884 plakalı TIR?'ın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden Ekrem Korkmaz, TIR'ın dorseden ayırarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen dorse kullanılmaz hale geldi.

TIR DORSESİ KÜL OLDU

TIR DORSESİ KÜL OLDU

TIR DORSESİ KÜL OLDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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