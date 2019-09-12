Tır dorsesi alev alev yandı

12.09.2019 18:08

KUZEY Marmara Otoyolu Edirne istikametinde TIR dorsesi alev alev yandı.

Edirne istikametine ilerleyen TIR'ın dorsesi Yassıören mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü Serdar Kayabaş, alev alev yanan dorseden TIR'ın ön bölümü ayırdı. Kartondan bardak bulunan dorsedeki yangına itfaiye müdahale etti. Yangın nedeniyle yolda trafik bir süre durdu. Yangın söndürülürken olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Söndürme çalışmaları

Kaynak: DHA