TIR dolusu iplik ve madeni yağları çalanlar yakalandı

13.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:36

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 460 bin TL değerindeki penye triko ipliği çalanlar, polis operasyonuyla yakalanırken, aynı kişilerin çaldığı 300 bin TL değerindeki madeni yağ da ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce Kahramanmaraş'ta fabrikadan yüklenen 460 bin TL değerinde ve 25,5 ton ağırlığındaki penye triko ipliği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldüğü TIR'ın, Körfez ilçesinde mola sırasında çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucu TIR'ın çekicisi, Sakarya'da boş arsada terk edilmiş bulundu. Çalınan TIR'ın dorsesinin ise başka çekiciye takılı olarak İstanbul'a götürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonla çalınan iplikler, İstanbul Esenyurt'ta tekstil atölyesinin deposunda eksiksiz bulunarak, sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden T.D.'nin üzerinde, İstanbul Sancaktepe'de olduğu tespit edilen başka depo anahtarı bulundu. Bu depoda yapılan aramalarda ise İstanbul'dan Çorum'a götürülmek üzere yüklenen 300 bin TL değerinde madeni yağın İstanbul Tuzla'dan yine aynı şekilde çalındığı tespit edilip, sahiplerine teslim edildi.Kocaeli, Bursa, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla U.Ü., İ.T., T.D. ve S.B.A. gözaltına alındı. S.B.A.'nın 'sahtecilik', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçları başta olmak üzere 8 suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

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Kaynak: DHA