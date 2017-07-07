Tır Direkleri Devirdi, Bursa- Ankara Karayolu 1 Saat Kapandı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde kontrolden çıkan TIR, çarptığı Plaka Takip Sistemi (PTS) direklerini devirip şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü 36 yaşındaki Ahmet Arslan ağır yaralanırken, devrilen PTS direği, Bursa Ankara karayolunun gidiş ve dönüş olarak uzun süre araç trafiğine kapanmasına neden oldu.



Bursa'dan Ankara yönüne giden Ahmet Arslan yönetimindeki 41 YE 566 çekici, 41 VA 231 dorse plakalı mermer tozu yüklü TIR, İnegöl'ün Huzur Mahallesi mevkisinde iddiaya göre dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıktı. TIR önce Plaka Takip Sistemi direklerini devirdi, ardından yolun sağından şarampole yuvarlandı. Devrilen direkler karayolunu gidiş ve geliş olmak üzere trafiğe kapattı. TIR'da sıkışan Sürücü Ahmet Arslan İnegöl Belediyesi Kurtarma ekipleri ve 112 Acil Servis personeli tarafından kurtarılıp ambulans ile kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yolun kapanması nedeniyle oluşan uzun kuyruklar sürücülere zor anlar yaşatı. Karayolu, direklerin itfaiye ekpileri tarafından kesilip yol kenarına kaldırılmasının ardından yol bir saat sonra araç trafiğine açıldı.



- Bursa