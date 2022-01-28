Tır devrildi, yoldan geçenler yardıma koştu

DİYARBAKIR (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buzlanma nedeniyle, bir tır yan devrildi, yoldan geçenler sürücünün yardımına koştu.

Kaza, gece geç saatlerde, Siverek- Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 EY 488 plakalı tır, don ve buzlanma nedeniyle kayarak, yan devrildi. Yoldan geçen diğer sürücü ve civar kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

Siverek-Diyarbakır karayolu bir müddet tek taraflı olarak trafiğe kapanırken, yolun temizlenmesi sonrasında, karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA