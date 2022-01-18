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Tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı

Tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde-Adana otoyolunda devrilen tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

ADANA (İHA) - Niğde- Adana otoyolunda devrilen tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Niğde-Adana otoyolu 60'ıncı kilometresinde kar yağışı nedeniyle bir tır kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen tır nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekipler tırı kaldırmak trafiği açmak için çalışıyor. - NİĞDE

Tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Adana, Niğde, kar, 3. Sayfa, Haber

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