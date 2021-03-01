TIR devrildi, tütün balyaları yola saçıldı
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TIR devrildi, tütün balyaları yola saçıldı

01.03.2021 00:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 00:09
TIR devrildi, tütün balyaları yola saçıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR'da bulunan kutulardaki tütün balyalarının yola saçılması nedeniyle trafik akışı kısa süre sağlanamadı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR'da bulunan kutulardaki tütün balyalarının yola saçılması nedeniyle trafik akışı kısa süre sağlanamadı. TIR sürücüsü ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. 

Kaza. saat 21.30 sıralarında Aydın- Denizli karayolu Dallıca Mahallesi Işıklı Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan Yüksel Geyik yönetimindeki 02 KR 733 plakalı tütün yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, şans eseri Yüksel Geyik yara almadan kurtulurken, TIR'ın dorsesinde bulunan kutularda bulunan tütün balyaları yola savruldu. Savrulan balyalar nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kaza yerinde çevre güvenliği alan ekipler, yolun temizlenmesi için durumu belediyiye bildirdi. Ekiplerce, temizliğin tamamlanmasının ardından TIR çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.


- Aydın
TIR devrildi, tütün balyaları yola saçıldı
TIR devrildi, tütün balyaları yola saçıldı
TIR devrildi, tütün balyaları yola saçıldı
TIR devrildi, tütün balyaları yola saçıldı
TIR devrildi, tütün balyaları yola saçıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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