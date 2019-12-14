Tır devrildi; taşınan 3 cip zarar gördü
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Tır devrildi; taşınan 3 cip zarar gördü

TIR devrildi; taşınan 3 cip zarar gördüEDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde Romanya'dan getirilen sıfır kilometre araç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 cip kullanılamaz hale geldi.

14.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:58
Tır devrildi; taşınan 3 cip zarar gördü

TIR devrildi; taşınan 3 cip zarar gördü

'nin ilçesinde 'dan getirilen sıfır kilometre araç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 cip kullanılamaz hale geldi.

Kaza, 'nin Lalapaşa ilçesi kavşağında meydana geldi. Romanya'dan yüklediği sıfır kilometre cipleri Bursa'ya götüren Bulgar uyruklu Gabriel İvanov'un kullandığı P 6339 KM plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazadan sürücü İvanov yara almadan kurtulurken, TIR'da dorsesinde bulunan sıfır kilometre 6 cipten 3'ünde hasar meydana geldi. Devrilen cipler çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Tır devrildi; taşınan 3 cip zarar gördü
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