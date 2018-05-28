Oğlu TIR'ın Altında Kalan Acılı Baba, Olduğu Yere Çöküp Kaldı
Konya'da büyükbaş hayvan yüklü TIR'ın altında kalan 10 yaşındaki oğlunun durumunu soran baba, aldığı acı haberle olduğu yere çöküp kaldı.
Konya'da büyükbaş hayvan yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücünün 10 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü büyük üzüntü yaşadı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya-Adana karayolunun 59. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Süleyman Zeyrek idaresindeki 16 CGS 35 plakalı büyükbaş hayvan yüklü TIR, virajda hayvanların hareketlenerek dorseyi sallamaya başlamasıyla kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücünün araçta bulunan 10 yaşındaki oğlu Berkay Zeyrek, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve yedek şoför Recep İkiler yaralandı.
ŞOKU ATLATAN BABA OĞLUNU SORDU
Yaralı Recep İkiler kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Berkay Zeyrek'in cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. Yaralı sürücü Süleyman Zeyrek'e ise olay yerinde müdahale edildi. Kazayı şokunu atlatan ve oğlunun durumunu soran baba, acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı.
HAYVANLARDAN 20'Sİ TELEF OLDU
Sürücü Süleyman Zeyrek'in besicilik yaptığı ve İskenderun'dan yüklediği büyükbaş hayvanları Balıkesir'e götüreceği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde tespit için veteriner de geldi. Tırın dorsesinde 60 adet büyükbaş hayvan bulunduğu öğrenilirken, veterinerin yaptığı kontrolde dorsede bulunan hayvanlardan 20'sinin telef olduğu belirlendi.
Olay yerinden kareler;
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Bayram manyagı ne alaka akepeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Surucu isletmecinin Devlet kara yollarinin hatasi ve sucudur. Hakim tepelerine binmesi lazim. 40 kisilik dorseye 60 kisilik buyuk bas bindirirsen olacagi oCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah yavruya ve akape’ye rahmet eylesin.Cevap Yaz 9 10 Yayından Kaldır
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rabbim aliesine sabır versinCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Allah sabır versin bende Osmaniye Adana D_400 karayolunda koyun sürüsüne carpmistim ve o arada cobanada vurmustum napacami bilemedim o ölmedi ama ben çok kötü oldum hallen çok zor gelio Allah sabır versin çok zor bı durumCevap Yaz 12 Yayından Kaldır