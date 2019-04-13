Tır Devrildi; Sürücü Öldü, 4 Büyükbaş Telef Oldu

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkan TIR'ın refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Ferhat Taş (32) hayatını kaybetti, TIR'da bulunan 4 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Kaza, dün gece Gaziantep-Nizip karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hatay'dan yüklediği büyükbaş hayvanları Van'a götürmek için yola çıkan Ferhat Taş, plakası öğrenilemeyen TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarparak devrilen TIR'ı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Devrilen TIR'dan çıkarılan sürücü Ferhat Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada TIR'ın dorsesinden yola savrulan büyükbaş hayvanlardan 4'ü ise telef oldu. Evli ve 2 çocuk babası Ferhat Taş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

- Gaziantep

Kaynak: DHA