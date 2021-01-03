TIR devrildi; sebze ve meyveler yola saçıldı
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TIR devrildi; sebze ve meyveler yola saçıldı

03.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 09:26
TIR devrildi; sebze ve meyveler yola saçıldı

BURDUR'da sebze ve meyve yüklü TIR devrildi.

BURDUR'da sebze ve meyve yüklü TIR devrildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yol sebze ve meyveyle kaplandı.

Antalya'nın Finike ilçesinden yüklediği elma, portakal, domates, kabak ve biberleri İstanbul'a götüren Tuncay Avşar yönetimindeki 15 PY 765 plakalı TIR, saat 06.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Antalya kavşağında yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Sürücü Avşar'ın yara almadan kurtulduğu kazada TIR'da yüklü sebze ve meyveler yola ve refüje saçıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen karayolları ekipleri, yola dökülen sebze ve meyveleri temizledi. 

 


TIR devrildi; sebze ve meyveler yola saçıldı
TIR devrildi; sebze ve meyveler yola saçıldı
TIR devrildi; sebze ve meyveler yola saçıldı
TIR devrildi; sebze ve meyveler yola saçıldı
TIR devrildi; sebze ve meyveler yola saçıldı
TIR devrildi; sebze ve meyveler yola saçıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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