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Tır devrildi onlarca kasa limon yola savruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tır devrildi onlarca kasa limon yola savruldu Nevşehir'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, devrilen tırdaki limon kasaları yolu kapattı.

NEVŞEHİR (İHA) - Tır devrildi onlarca kasa limon yola savruldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, devrilen tırdaki limon kasaları yolu kapattı.

Edinilen bilgiye göre Ortahisar Kasabası Göreme Kavşağı mevkide meydana gelen kazada E.A. idaresindeki 43 U 5035 plakalı otomobil ile E.K. idaresindeki 50 FF 647 plakalı tır kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

"Limon kasaları yolu kapattı"

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, tırda yüklü olan limon kasaları yola saçıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de yolun trafiğe açılması için temizlik çalışması yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır devrildi onlarca kasa limon yola savruldu

Tır devrildi onlarca kasa limon yola savruldu

Tır devrildi onlarca kasa limon yola savruldu

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İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Son Dakika Haberleri

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